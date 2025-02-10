Сидни Кросби ответил, сыграет ли за Канаду на Турнире четырёх наций

Нападающий и капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби ответил на вопрос, сыграет ли за сборную Канады на Турнире четырёх наций, который пройдёт с 13 по 21 февраля в Бостоне и в Монреале.

«Готов сыграть на турнире», — сказал хоккеист на пресс-конференции.

Сегодня, 10 февраля, прошла первая тренировка сборной Канады перед Турниром четырёх наций. Кросби выходил на лёд во втором звене с Марком Стоуном и Натаном Маккинноном, а также в первой спецбригаде большинства (Кросби, Маккиннон, Макдэвид, Райнхарт, Макар).

Сборная Канады проведёт свой первый матч на турнире со Швецией. Игра состоится 13 февраля и начнётся в 4.00 мск. Также в соревнованиях примут участие сборные США и Финляндии.