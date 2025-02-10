Стали известны составы звеньев сборной США перед Турниром четырёх наций

Сборная США по хоккею определилась с составами звеньев на Турнир четырёх наций, который пройдёт с 13 по 21 февраля в Бостоне и в Монреале (Канада).

Сочетания звеньев выглядят следующим образом:

Джейккоб Славин — Адам Фокс; Кайл Коннор — Джек Айкел — Мэттью Ткачук; Зак Веренски — Чарли Макэвой; Джейк Гюнцель — Остон Мэттьюс — Джек Хьюз; Ноа Хэнифин — Брок Фэйбер; Брэди Ткачук — Джей Ти Миллер — Мэтт Болди: Джейк Сандерсон; Брок Нельсон — Винсент Трочек — Дилан Ларкин — Крис Крайдер.

Сборная США проведёт свой первый матч на турнире с Финляндией. Игра состоится 14 февраля и начнётся в 4.00 мск. Также в соревнованиях примут участие сборные Канады и Швеции.