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Стали известны составы звеньев сборной США перед Турниром четырёх наций

Стали известны составы звеньев сборной США перед Турниром четырёх наций
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Сборная США по хоккею определилась с составами звеньев на Турнир четырёх наций, который пройдёт с 13 по 21 февраля в Бостоне и в Монреале (Канада).

Сочетания звеньев выглядят следующим образом:

  1. Джейккоб Славин — Адам Фокс; Кайл Коннор — Джек Айкел — Мэттью Ткачук;
  2. Зак Веренски — Чарли Макэвой; Джейк Гюнцель — Остон Мэттьюс — Джек Хьюз;
  3. Ноа Хэнифин — Брок Фэйбер; Брэди Ткачук — Джей Ти Миллер — Мэтт Болди:
  4. Джейк Сандерсон; Брок Нельсон — Винсент Трочек — Дилан Ларкин — Крис Крайдер.

Сборная США проведёт свой первый матч на турнире с Финляндией. Игра состоится 14 февраля и начнётся в 4.00 мск. Также в соревнованиях примут участие сборные Канады и Швеции.

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