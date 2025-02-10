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Александр Овечкин обошёл Павла Дацюка по матчам в НХЛ с 2+ результативными передачами

Александр Овечкин обошёл Павла Дацюка по матчам в НХЛ с 2+ результативными передачами
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Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Ютой» (4:5 Б) записал на свой счёт три результативные передачи. Он провёл 131-ю игру в НХЛ с 2+ голевыми пасами и обогнал Павла Дацюка по этому показателю.

Овечкин поднялся на 74-е место, сравнявшись по матчам с двумя и более голевыми передачами с Рэем Уитни, Даниэлем Альфредссоном и Артемием Панариным.

Кроме того, нападающий «Вашингтона» в 17-й раз провёл встречу с 3+ передачами. По этому показателю он переместился на 161-е место. Столько же матчей с 3+ результативными пасами провели Джером Игинла, Гленн Андерсон и Алексей Яшин.

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