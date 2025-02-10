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Леон Драйзайтль — главный претендент на «Харт Трофи» по версии The Score

Леон Драйзайтль — главный претендент на «Харт Трофи» по версии The Score
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Немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль является главным претендентом на «Харт Трофи» по версии The Score. Приз вручается самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.

Список претендентов по версии The Score на данный момент выглядит следующим образом:

  1. Леон Драйзайтль, «Эдмонтон Ойлерз»;
  2. Натан Маккиннон, «Колорадо Эвеланш»;
  3. Коннор Хеллебайк, «Виннипег Джетс»;
  4. Давид Пастрняк, «Бостон Брюинз»;
  5. Джек Айкел, «Вегас Голден Найтс».

Ранее входивший в топ-5 претендентов российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов исключён из списка из-за травмы. В прошлом сезоне обладателем «Харт Трофи» стал нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон.

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