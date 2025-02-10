Леон Драйзайтль — главный претендент на «Харт Трофи» по версии The Score

Немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль является главным претендентом на «Харт Трофи» по версии The Score. Приз вручается самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.

Список претендентов по версии The Score на данный момент выглядит следующим образом:

Леон Драйзайтль, «Эдмонтон Ойлерз»; Натан Маккиннон, «Колорадо Эвеланш»; Коннор Хеллебайк, «Виннипег Джетс»; Давид Пастрняк, «Бостон Брюинз»; Джек Айкел, «Вегас Голден Найтс».

Ранее входивший в топ-5 претендентов российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов исключён из списка из-за травмы. В прошлом сезоне обладателем «Харт Трофи» стал нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон.