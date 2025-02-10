«За день до дедлайна меня убрали из состава». Глотов — об обмене в «Трактор» из СКА

Нападающий «Трактора» Василий Глотов рассказал о ситуации с переходом в челябинский клуб из санкт-петербургского СКА.

«За день до дедлайна меня убрали из состава одного. Я думал, пропущу игру в целях воспитательного процесса, или, может, какой игровой момент был. А потом мне позвонили перед отъездом команды на матч и сказали: «Спустись, нам надо поговорить». Ну так никогда не звонят прямо перед игрой и не сообщают, что надо поговорить. И всё, я понял, что обмен. Мне не говорили, в какой клуб, и я пытался понять, куда меня обменяли. Ну потом, когда сказали про защитника Карпухина, я понял, что в «Трактор», — рассказал Глотов в канале хоккейного клуба «Трактор» в VK Video.

27-летний Глотов в сезоне-2024/2025 провёл в сезоне-2024/2025 30 матчей за СКА в чемпионате КХЛ-2024/2025 и набрал 21 (12+9) очко. После перехода в «Трактор» форвард забил четыре гола и сделал столько же результативных передач в 15 играх.