«Гру сказал, что видит наш дуэт высоко в лиге». Глотов — о связке с Шабановым

Нападающий «Трактора» Василий Глотов рассказал о связке с форвардом челябинского клуба Максимом Шабановым.

«В игре с «Нефтехимиком» мы забили много голов тройкой, но как таковых моментов в игре у нас было немного. Во время игры нас разбили и у обоих сразу появились моменты. Бен (Гру, главный тренер «Трактора» — Прим. «Чемпионата») нас вызвал на разговор, сказал, что наш дуэт видит высоко в лиге и сказал, что мы должны плотно поработать над этим. Мы хорошо отнеслись к его словам и погнали вперёд.

Мы с ним хорошо общаемся вне льда, обсуждаем хоккейные темы. После тренировок остаёмся с ним. оттачиваем какие-то моменты. Мы оба понимаем, что чем лучше будет наша связка, тем лучше будет результат нашей пятёрки на льду и соответственно всё это перенесётся на команду», — рассказал Глотов в канале хоккейного клуба «Трактор» в VK Video.

27-летний Глотов в этом сезоне после перехода в «Трактор» забил четыре гола и сделал столько же результативных передач в 15 играх чемпионата КХЛ. 24-летний Шабанов занимает второе место в списке лучших бомбардиров КХЛ. На его счету 52 (18+34) очка. «Трактор» возглавляет Восточную конференцию Континентальной хоккейной лиги.