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Стали известны составы звеньев сборной Швеции на тренировке перед Турниром четырёх наций

Стали известны составы звеньев сборной Швеции на тренировке перед Турниром четырёх наций
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Сборная Швеции провела первую тренировку перед Турниром четырёх наций, который пройдёт с 13 по 21 февраля в Бостоне и в Монреале.

Сочетания звеньев шведской команды на тренировке выглядели следующим образом:

  1. Маттиас Экхольм — Эрик Карлссон; Адриан Кемпе — Элиас Петтерссон — Филип Форсберг;
  2. Виктор Хедман — Юнас Бродин; Йеспер Братт — Йоэль Эрикссон Эк — Лукас Рэймонд;
  3. Расмус Далин — Расмус Андерссон; Вильям Нюландер — Мика Зибанеджад — Рикард Ракелль;
  4. Густав Нюквист — Элиас Линдхольм — Виктор Арвидссон.

Также на лёд выходил нападающий Лео Карлссон.

Сборная Швеции проведёт свой первый матч на турнире с Канадой. Игра состоится 14 февраля и начнётся в 4.00 мск. Также в соревнованиях примут участие сборные США и Финляндии.

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