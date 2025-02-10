Стали известны составы звеньев сборной Швеции на тренировке перед Турниром четырёх наций

Сборная Швеции провела первую тренировку перед Турниром четырёх наций, который пройдёт с 13 по 21 февраля в Бостоне и в Монреале.

Сочетания звеньев шведской команды на тренировке выглядели следующим образом:

Маттиас Экхольм — Эрик Карлссон; Адриан Кемпе — Элиас Петтерссон — Филип Форсберг; Виктор Хедман — Юнас Бродин; Йеспер Братт — Йоэль Эрикссон Эк — Лукас Рэймонд; Расмус Далин — Расмус Андерссон; Вильям Нюландер — Мика Зибанеджад — Рикард Ракелль; Густав Нюквист — Элиас Линдхольм — Виктор Арвидссон.

Также на лёд выходил нападающий Лео Карлссон.

Сборная Швеции проведёт свой первый матч на турнире с Канадой. Игра состоится 14 февраля и начнётся в 4.00 мск. Также в соревнованиях примут участие сборные США и Финляндии.