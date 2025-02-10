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«Эти двое входят в пятёрку лучших в истории». Маккиннон — об игре с Кросби и Макдэвидом

«Эти двое входят в пятёрку лучших в истории». Маккиннон — об игре с Кросби и Макдэвидом
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Форвард «Колорадо Эвеланш» и сборной Канады Натан Маккиннон высказался об игре в одной бригаде большинства с нападающими Сидни Кросби и Конноре Макдэвиде.

«Эти двое, безусловно, входят в пятёрку лучших в истории хоккея. Быть с ними в одной команде и следовать за ними — честь для меня», — приводит слова Маккиннона журналист Эрик Энгельс на своей странице в социальных сетях.

Сегодня, 10 февраля, прошла первая тренировка сборной Канады перед Турниром четырёх наций. Маккиннон выходил на лёд во втором звене с Сидни Кросби и Марком Стоуном, а также в первой спецбригаде большинства (Кросби, Маккиннон, Макдэвид, Райнхарт, Макар).

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