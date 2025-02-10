Результаты матчей МХЛ 10 февраля

Сегодня, 10 февраля, состоялись четыре матча Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Хоккей. МХЛ. Результаты матчей 10 февраля:

По состоянию на 10 февраля в Золотом дивизионе Западной конференции лидирует «Спартак» с 70 очками. В Серебряном дивизионе Запада первое место занимает белорусское «Динамо-Шинник» (68). В Золотом дивизионе Восточной конференции лидером являются «Мамонты Югры» (68). В Серебряном дивизионе Востока с 65 очками лидирует «Толпар». Главным аутсайдером нынешнего сезона МХЛ является «АКМ Новомосковск», на счету которой всего 10 очков после 42 игр.

Действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946».