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Результаты матчей МХЛ 10 февраля

Результаты матчей МХЛ 10 февраля
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Сегодня, 10 февраля, состоялись четыре матча Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Хоккей. МХЛ. Результаты матчей 10 февраля:

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
10 февраля 2025, понедельник. 19:00 МСК
АКМ-Юниор
Тульская область
Окончен
3 : 2
Хорс-Карелия
Кондопога
0:1 Кузьмин (Фысына) – 14:08 (5x5)     1:1 Борин (Семихин, Висков) – 18:23 (5x4)     2:1 Демиденко (Скобелев) – 39:46 (5x5)     2:2 Давыдов (Агапов) – 49:58 (5x5)     3:2 Степанов (Малков, Ахмадуллин) – 53:42 (5x5)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
10 февраля 2025, понедельник. 18:30 МСК
Локо-76
Ярославль
Окончен
2 : 3
ОТ
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
1:0 Дорогушкин (Емельянов, Шлюков) – 29:30 (5x5)     2:0 Кузнецов (Максимов) – 32:27 (5x5)     2:1 Вялов (Сухарев, Сахаров) – 43:52 (5x4)     2:2 Сухарев (Попов, Рахчеев) – 53:50 (5x5)     2:3 Гуревич (Шевцов, Рахчеев) – 62:02 (3x3)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
10 февраля 2025, понедельник. 18:00 МСК
Русские Витязи
Московская область
Окончен
0 : 8
ХК Капитан
Ступино
0:1 Козлов (Мещеряков, Найденко) – 24:00 (5x5)     0:2 Даутов (Козлов, Аврамов) – 31:41 (5x5)     0:3 Зайцев (Мещеряков, Найденко) – 32:49 (5x5)     0:4 Логинов – 35:50 (5x5)     0:5 Аврамов (Чамаев) – 43:25 (5x5)     0:6 Агеев (Волосков) – 44:19 (4x5)     0:7 Баклашёв (Кузнецов, Губанов) – 53:02 (5x5)     0:8 Волосков (Кузнецов, Губанов) – 57:55 (5x4)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
10 февраля 2025, понедельник. 19:00 МСК
МХК Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Академия СКА-Юниор
Московская область
1:0 Максимов – 01:44 (5x5)     1:1 Масиянский – 26:02 (5x5)     2:1 Панин (Лиъматов, Савушкин) – 32:23 (5x5)    

По состоянию на 10 февраля в Золотом дивизионе Западной конференции лидирует «Спартак» с 70 очками. В Серебряном дивизионе Запада первое место занимает белорусское «Динамо-Шинник» (68). В Золотом дивизионе Восточной конференции лидером являются «Мамонты Югры» (68). В Серебряном дивизионе Востока с 65 очками лидирует «Толпар». Главным аутсайдером нынешнего сезона МХЛ является «АКМ Новомосковск», на счету которой всего 10 очков после 42 игр.

Действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946».

Турнирная таблица МХЛ
Календарь МХЛ
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