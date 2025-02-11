Результаты матчей ВХЛ 10 февраля

В понедельник, 10 февраля, состоялись восемь матчей в рамках Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Хоккей. ВХЛ. Результаты матчей 10 февраля:

По состоянию на 10 февраля лучшими командами ВХЛ являются новокузнецкий «Металлург» (51 игра) и Динамо» из Санкт-Петербурга (52), набравшие по 76 очков. Тройку лидеров замыкает тюменский «Рубин» с 74 очками после 52 встреч.

Главным аутсайдером ВХЛ на данный момент является «Юнисон-Москва», на счету которого 33 очка после 51 матча.

Действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник», в финальной серии прошлого сезона взявший верх над тульской АКМ со счётом 4-0.