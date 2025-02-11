Результаты матчей ВХЛ 10 февраля
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В понедельник, 10 февраля, состоялись восемь матчей в рамках Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.
Хоккей. ВХЛ. Результаты матчей 10 февраля:
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
10 февраля 2025, понедельник. 15:00 МСК
Динамо-Алтай
Барнаул
Окончен
7 : 1
Омские Крылья
Омск
1:0 Гуслистов (Шумилов) – 00:37 (5x5) 2:0 Синицкий (Гуслистов) – 14:34 (5x4) 3:0 Пархоменко (Ничухрин) – 32:04 (5x5) 4:0 Пархоменко (Сато, Синицкий) – 36:52 (5x5) 5:0 Сато (Сухочев, Ничухрин) – 39:50 (5x5) 6:0 Когалев (Маслов, Ремов) – 41:23 (5x5) 7:0 Когалев (Ремов, Сато) – 43:45 (5x5) 7:1 Долгопятов (Перфильев, Кожевников) – 48:14 (5x5)
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
10 февраля 2025, понедельник. 11:00 МСК
Горняк-УГМК
Верхняя Пышма
Окончен
4 : 5
ОТ
Звезда
Москва
1:0 Миллер (Раздьяконов) – 02:35 (5x5) 2:0 Луховской (Овчинников, Махрин) – 05:34 (5x4) 2:1 Шамшурин (Кузьминов) – 15:27 (5x5) 2:2 Рожков (Прохоров, Панкратов) – 16:15 (5x4) 2:3 Чуркин (Яппаров) – 18:25 (5x5) 2:4 Кузьминов (Мингачёв, Шамшурин) – 40:20 (5x5) 3:4 Миллер (Раздьяконов) – 42:41 (5x5) 4:4 Каштанов (Зайцев, Гришаков) – 52:33 (5x5) 4:5 Рожков – 60:42 (3x3)
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
10 февраля 2025, понедельник. 15:00 МСК
Металлург Нк
Новокузнецк
Окончен
2 : 3
Б
Зауралье
Курган
0:1 Решетько (Угольников) – 11:07 (5x5) 1:1 Соколов (Дюрягин, Овчинников) – 34:14 (5x4) 2:1 Сердюк (Вихарев) – 36:22 (5x4) 2:2 Тагиров (Круженков, Глебов) – 57:32 (5x5) 2:3 Дидковский – 65:00
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
10 февраля 2025, понедельник. 15:00 МСК
Сокол
Красноярск
Окончен
1 : 0
ОТ
Югра
Ханты-Мансийск
1:0 Кожухов (Кожухов) – 63:37 (3x3)
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
10 февраля 2025, понедельник. 16:30 МСК
Челмет
Челябинск
Окончен
3 : 2
ХК Юнисон-Москва
Москва
1:0 Агламзянов (Миканович, Зиновьев) – 07:52 (5x5) 2:0 Матюшин (Горбунов) – 37:41 (5x5) 3:0 Иванов – 38:07 (5x5) 3:1 Рыжов (Ртищев, Григорьев) – 57:53 (5x5) 3:2 Алмазов (Детков, Соболевский) – 58:12 (5x5)
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
10 февраля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Магнитка
Магнитогорск
Окончен
2 : 4
Динамо СПб
Санкт-Петербург
1:0 Галенюк – 07:17 (5x5) 1:1 Сидляров – 09:23 (5x5) 2:1 Майоров (Зимин) – 24:23 (5x5) 2:2 Бердюков (Салахов, Сидляров) – 27:52 (5x4) 2:3 Салахов (Сидляров, Жабреев) – 50:37 (5x4) 2:4 Сидляров (Андреев) – 59:36 (en)
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
10 февраля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Дизель
Пенза
Окончен
4 : 1
ЦСК ВВС
Самара
0:1 Насыров (Мустафин, Вафин) – 17:37 (5x4) 1:1 Попов (Колмыков) – 21:48 (5x5) 2:1 Колготин (Лукичёв) – 25:18 (5x5) 3:1 Рудаков (Попов, Колмыков) – 27:46 (5x5) 4:1 Колготин – 59:28 (en)
По состоянию на 10 февраля лучшими командами ВХЛ являются новокузнецкий «Металлург» (51 игра) и Динамо» из Санкт-Петербурга (52), набравшие по 76 очков. Тройку лидеров замыкает тюменский «Рубин» с 74 очками после 52 встреч.
Главным аутсайдером ВХЛ на данный момент является «Юнисон-Москва», на счету которого 33 очка после 51 матча.
Действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник», в финальной серии прошлого сезона взявший верх над тульской АКМ со счётом 4-0.
Комментарии
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