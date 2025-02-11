Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Вашингтона» Уилсон высказался о поражении команды в матче с «Ютой»

Форвард «Вашингтона» Уилсон высказался о поражении команды в матче с «Ютой»
Комментарии

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон высказался о поражении команды в матче регулярного чемпионата с «Ютой» (4:5).

НХЛ — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 5
Б
Юта
Солт-Лейк-Сити
0:1 Доан (Макбэйн, Ингрэм) – 01:10     0:2 Карконе (Гюнтер, Десимоне) – 01:42     1:2 Уилсон (Дюбуа, Строум) – 03:47 (pp)     1:3 Макбэйн (Кесселринг, Доан) – 07:07     2:3 Дюбуа (Уилсон, Овечкин) – 12:38 (pp)     2:4 Гюнтер (Келлер, Сергачёв) – 22:47 (pp)     3:4 Строум (Овечкин, Макмайкл) – 44:49     4:4 Уилсон (Овечкин, Карлсон) – 58:29     4:5 Шмальц – 65:00    

«Мы недостаточно хорошо начали игру. Я думаю, мы хорошо играли в третьем периоде, мы оказали на них давление и показали, как можем играть, когда действуем сообща и правильно. Но если бы мы играли так с первой секунды, то, скорее всего, ушли бы с другим результатом. Тем не менее, мы проявили стойкость и попытались вернуться в игру», — приводит слова Уилсона официальный сайт «Вашингтона».

«Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 80 очков. «Юта» находится на 10-м месте на Западе, набрав 57 очков.

Материалы по теме
Овечкин в роскошной форме! «Вашингтон» ушёл в отпуск, но это ему не навредит
Овечкин в роскошной форме! «Вашингтон» ушёл в отпуск, но это ему не навредит
Календарь НХЛ

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android