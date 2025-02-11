Форвард «Вашингтона» Уилсон высказался о поражении команды в матче с «Ютой»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон высказался о поражении команды в матче регулярного чемпионата с «Ютой» (4:5).

«Мы недостаточно хорошо начали игру. Я думаю, мы хорошо играли в третьем периоде, мы оказали на них давление и показали, как можем играть, когда действуем сообща и правильно. Но если бы мы играли так с первой секунды, то, скорее всего, ушли бы с другим результатом. Тем не менее, мы проявили стойкость и попытались вернуться в игру», — приводит слова Уилсона официальный сайт «Вашингтона».

«Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 80 очков. «Юта» находится на 10-м месте на Западе, набрав 57 очков.

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