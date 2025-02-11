Форвард «Вашингтона» Уилсон высказался о поражении команды в матче с «Ютой»
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон высказался о поражении команды в матче регулярного чемпионата с «Ютой» (4:5).
НХЛ — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 5
Б
Юта
Солт-Лейк-Сити
0:1 Доан (Макбэйн, Ингрэм) – 01:10 0:2 Карконе (Гюнтер, Десимоне) – 01:42 1:2 Уилсон (Дюбуа, Строум) – 03:47 (pp) 1:3 Макбэйн (Кесселринг, Доан) – 07:07 2:3 Дюбуа (Уилсон, Овечкин) – 12:38 (pp) 2:4 Гюнтер (Келлер, Сергачёв) – 22:47 (pp) 3:4 Строум (Овечкин, Макмайкл) – 44:49 4:4 Уилсон (Овечкин, Карлсон) – 58:29 4:5 Шмальц – 65:00
«Мы недостаточно хорошо начали игру. Я думаю, мы хорошо играли в третьем периоде, мы оказали на них давление и показали, как можем играть, когда действуем сообща и правильно. Но если бы мы играли так с первой секунды, то, скорее всего, ушли бы с другим результатом. Тем не менее, мы проявили стойкость и попытались вернуться в игру», — приводит слова Уилсона официальный сайт «Вашингтона».
«Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 80 очков. «Юта» находится на 10-м месте на Западе, набрав 57 очков.
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