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Владислав Третьяк сравнил Александра Овечкина с хоккеистами своего времени

Владислав Третьяк сравнил Александра Овечкина с хоккеистами своего времени
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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.

— Кто‑то из великих хоккеистов вашего времени напоминает вам Овечкина?
— Нет, даже Харламова и Овечкина не надо сравнивать, это совершенно разное. Харламов — ювелир, а Овечкин — мощь. Самое главное, чем он отличается, — у него есть голевое чутьё. Он знает, где шайба будет и куда отскочит. Он забивает не только со своей точки, ещё из центра, в пустые ворота. Вот говорят: «Подумаешь, в пустые ворота». А ты попробуй, попади, сколько ещё есть игроков высокого класса, которые не могут попасть в пустые ворота. У него есть чувство гола, это божий талант. Это передать другому невозможно. Вратарей мне даже жалко, они ничего не могут сделать, — сказал Третьяк в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Овечкин провёл 39 матчей, в которых забил 26 голов и сделал 17 результативных передач. «Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 80 очков.

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