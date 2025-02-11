Владислав Третьяк раскрыл способ России попасть на чемпионат мира по хоккею

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о возможном участии российской национальной команды на чемпионате мира 2026 года.

«Сейчас выборы в МОК, там затишье. Многие федерации ждут, кто будет главой, какая волна пойдёт. Все находятся в ожидании. Есть шанс, если закончится СВО, подать в суд, чтобы попасть на чемпионат мира в 2026 году», — сказал Третьяк в эфире «Матч ТВ».

Ранее ИИХФ отстранила сборные России и Беларуси от международных соревнований под эгидой организации на сезон-2025/2026. При этом решение о допуске команды на Олимпиаду‑2026 в Италии пока не принято. Этот вопрос будет решать Международный олимпийский комитет.