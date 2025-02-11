Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

НХЛ представила трёх звёзд прошедшей недели

НХЛ представила трёх звёзд прошедшей недели
Комментарии

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги представила трёх звёзд прошедшей игровой недели.

Первой звездой недели признан нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брэндон Хагель. На счету 26-летнего форварда четыре матча, в которых он забросил четыре шайбы и отдал четыре результативные передачи.

Вторая звезда недели — вратарь «Ванкувер Кэнакс» Тэтчер Демко. На неделе он одержал две победы в двух матчах за канадский клуб, оформив один «сухой» матч и отразив 98,5% бросков.

Третьей звездой недели назван американский форвард «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук, который набрал 7 (4+3) очков в трёх матчах недели за «пантер».

Материалы по теме
Овечкин в роскошной форме! «Вашингтон» ушёл в отпуск, но это ему не навредит
Овечкин в роскошной форме! «Вашингтон» ушёл в отпуск, но это ему не навредит
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android