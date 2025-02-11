НХЛ представила трёх звёзд прошедшей недели

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги представила трёх звёзд прошедшей игровой недели.

Первой звездой недели признан нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брэндон Хагель. На счету 26-летнего форварда четыре матча, в которых он забросил четыре шайбы и отдал четыре результативные передачи.

Вторая звезда недели — вратарь «Ванкувер Кэнакс» Тэтчер Демко. На неделе он одержал две победы в двух матчах за канадский клуб, оформив один «сухой» матч и отразив 98,5% бросков.

Третьей звездой недели назван американский форвард «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук, который набрал 7 (4+3) очков в трёх матчах недели за «пантер».