Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Даже неинтересно, как всё будет». Никишин — о возомжном допуске сборной России на ОИ-2026

«Даже неинтересно, как всё будет». Никишин — о возомжном допуске сборной России на ОИ-2026
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник СКА Александр Никишин заявил, что не следит за новостями о возможном допуске сборной России на Олимпийские игры 2026 года в Италии.

— Вы до бана наших сборных успели поиграть за национальную команду, стать призёром Олимпиады. Сейчас следите за новостями по недопуску России на чемпионат мира – 2026 и возможным допуском до следующей Олимпиады?
— Нет, не смотрю за этим. Даже неинтересно, как всё будет. Ждем лучшего, конечно, но сейчас я даже не хочу читать новости по этой теме. Просто ждём, когда нас допустят до международных соревнований. Но я лично спокойно на всё реагирую. Тем более есть много матчей в КХЛ — есть на чём сосредоточить внимание.

— То есть эмоций от трёхлетнего отсутствия возможности сыграть на крупных турнирах уже нет?
— Да просто какой-то режим ожидания остаётся, и всё, — цитирует Никишина «Известия».

Материалы по теме
Легенда «Детройта» Хенрик Зеттерберг высказался про отстранение российских хоккеистов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android