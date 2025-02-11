«Даже неинтересно, как всё будет». Никишин — о возомжном допуске сборной России на ОИ-2026

Защитник СКА Александр Никишин заявил, что не следит за новостями о возможном допуске сборной России на Олимпийские игры 2026 года в Италии.

— Вы до бана наших сборных успели поиграть за национальную команду, стать призёром Олимпиады. Сейчас следите за новостями по недопуску России на чемпионат мира – 2026 и возможным допуском до следующей Олимпиады?

— Нет, не смотрю за этим. Даже неинтересно, как всё будет. Ждем лучшего, конечно, но сейчас я даже не хочу читать новости по этой теме. Просто ждём, когда нас допустят до международных соревнований. Но я лично спокойно на всё реагирую. Тем более есть много матчей в КХЛ — есть на чём сосредоточить внимание.

— То есть эмоций от трёхлетнего отсутствия возможности сыграть на крупных турнирах уже нет?

— Да просто какой-то режим ожидания остаётся, и всё, — цитирует Никишина «Известия».