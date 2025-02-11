Расписание матчей КХЛ на 11 февраля 2025 года
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Сегодня, 11 февраля, пройдут семь встреч регулярного сезона-2024/2025 КХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2025, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2025, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Витязь
Московская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги возглавляет ярославский «Локомотив», который набрал 82 очка после 54 матчей. В тройку на Западе входят череповецкая «Северсталь» и московское «Динамо».
Восточную конференцию Континентальной хоккейной лиги возглавляет челябинский «Трактор», который набрал 76 очков после 55 матчей. В тройку Восточной конференции входят казанский «Ак Барс» и «Салават Юлаев».
Регулярка сезона-2024/2025 завершится 23 марта.
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