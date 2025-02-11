Расписание матчей КХЛ на 11 февраля 2025 года

Сегодня, 11 февраля, пройдут семь встреч регулярного сезона-2024/2025 КХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 февраля 2025, вторник. 15:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Напомним, Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги возглавляет ярославский «Локомотив», который набрал 82 очка после 54 матчей. В тройку на Западе входят череповецкая «Северсталь» и московское «Динамо».

Восточную конференцию Континентальной хоккейной лиги возглавляет челябинский «Трактор», который набрал 76 очков после 55 матчей. В тройку Восточной конференции входят казанский «Ак Барс» и «Салават Юлаев».

Регулярка сезона-2024/2025 завершится 23 марта.