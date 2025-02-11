Жена Романа Скворцова опубликовала пост в телеграм-канале комментатора

Супруга журналиста Романа Скворцова опубликовала пост в телеграм-канале комментатора, где болельщики могут выразить слова поддержки спортивному комментатору, который находится в больнице.

Напомним, журналист поступил в медицинское учреждение в ночь на 9 февраля с травмой головы. Ранее сообщалось, что прокуратура возбудила уголовное дело в связи с избиением комментатора Романа Скворцова, который получил черепно-мозговую травму после конфликта с посетителями бара в Новосибирске. Правоохранительные органы изучили видеозаписи, которые зафиксировали момент удара.

В декабре 2024 года Скворцов стал лауреатом премии Вадима Синявского «Лучший спортивный комментатор по версии членов Российской ассоциации спортивных комментаторов (РАСК)». Журналист освещает хоккей и баскетбол.