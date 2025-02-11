Расписание матчей МХЛ на 11 февраля 2025 года
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Сегодня, 11 февраля, пройдут три матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
11 февраля 2025, вторник. 13:00 МСК
Красноярские Рыси
Красноярск
Не начался
Сибирские Снайперы
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
11 февраля 2025, вторник. 15:00 МСК
Снежные Барсы
Астана
Не начался
Белые Медведи
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
11 февраля 2025, вторник. 18:00 МСК
МХК Спартак
Москва
Не начался
Крылья Советов
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
По состоянию на 10 февраля в Золотом дивизионе Западной конференции лидирует «Спартак» с 70 очками. В Серебряном дивизионе Запада первое место занимает белорусское «Динамо-Шинник» (68). В Золотом дивизионе Восточной конференции лидером являются «Мамонты Югры» (68). В Серебряном дивизионе Востока с 65 очками лидирует «Толпар». Главным аутсайдером нынешнего сезона МХЛ является «АКМ Новомосковск», на счету которой всего 10 очков после 42 игр.
Действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946».
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