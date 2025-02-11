Расписание матчей МХЛ на 11 февраля 2025 года

Сегодня, 11 февраля, пройдут три матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 11 февраля 2025, вторник. 13:00 МСК Красноярские Рыси Красноярск Не начался Сибирские Снайперы Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 11 февраля 2025, вторник. 15:00 МСК Снежные Барсы Астана Не начался Белые Медведи Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 11 февраля 2025, вторник. 18:00 МСК МХК Спартак Москва Не начался Крылья Советов Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

По состоянию на 10 февраля в Золотом дивизионе Западной конференции лидирует «Спартак» с 70 очками. В Серебряном дивизионе Запада первое место занимает белорусское «Динамо-Шинник» (68). В Золотом дивизионе Восточной конференции лидером являются «Мамонты Югры» (68). В Серебряном дивизионе Востока с 65 очками лидирует «Толпар». Главным аутсайдером нынешнего сезона МХЛ является «АКМ Новомосковск», на счету которой всего 10 очков после 42 игр.

Действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946».