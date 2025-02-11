Расписание матчей ВХЛ на 11 февраля 2025 года

Сегодня, 11 февраля, пройдут восемь встреч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 11 февраля 2025, вторник. 15:00 МСК ХК Норильск Норильск Не начался Рубин Тюмень Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 11 февраля 2025, вторник. 17:00 МСК Молот Пермь Не начался Химик Воскресенск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 11 февраля 2025, вторник. 17:00 МСК Торос Нефтекамск Не начался Торпедо-Горький Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 11 февраля 2025, вторник. 17:30 МСК Ижсталь Ижевск Не начался Рязань-ВДВ Рязань Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 11 февраля 2025, вторник. 18:30 МСК Нефтяник Альметьевск Не начался ХК Тамбов Тамбов Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 11 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК Барс Казань Не начался Ростов Ростов-на-Дону Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 11 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК Олимпия Кирово-Чепецк Не начался АКМ Тульская область Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 11 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК Челны Набережные Челны Не начался Буран Воронеж Кто победит в основное время? П1 X П2

По состоянию на 10 февраля лучшими командами ВХЛ являются новокузнецкий «Металлург» (51 игра) и «Динамо» из Санкт-Петербурга (52), набравшие по 76 очков. Тройку лидеров замыкает тюменский «Рубин» с 74 очками после 52 встреч.

Главным аутсайдером ВХЛ на данный момент является «Юнисон-Москва», на счету которого 33 очка после 51 матча.

Действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник», в финальной серии прошлого сезона взявший верх над тульской АКМ со счётом 4-0.