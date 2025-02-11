Расписание матчей ВХЛ на 11 февраля 2025 года
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Сегодня, 11 февраля, пройдут восемь встреч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
11 февраля 2025, вторник. 15:00 МСК
ХК Норильск
Норильск
Не начался
Рубин
Тюмень
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
11 февраля 2025, вторник. 17:00 МСК
Молот
Пермь
Не начался
Химик
Воскресенск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
11 февраля 2025, вторник. 17:00 МСК
Торос
Нефтекамск
Не начался
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
11 февраля 2025, вторник. 17:30 МСК
Ижсталь
Ижевск
Не начался
Рязань-ВДВ
Рязань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
11 февраля 2025, вторник. 18:30 МСК
Нефтяник
Альметьевск
Не начался
ХК Тамбов
Тамбов
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
11 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК
Барс
Казань
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
11 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК
Олимпия
Кирово-Чепецк
Не начался
АКМ
Тульская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
11 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК
Челны
Набережные Челны
Не начался
Буран
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
По состоянию на 10 февраля лучшими командами ВХЛ являются новокузнецкий «Металлург» (51 игра) и «Динамо» из Санкт-Петербурга (52), набравшие по 76 очков. Тройку лидеров замыкает тюменский «Рубин» с 74 очками после 52 встреч.
Главным аутсайдером ВХЛ на данный момент является «Юнисон-Москва», на счету которого 33 очка после 51 матча.
Действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник», в финальной серии прошлого сезона взявший верх над тульской АКМ со счётом 4-0.
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