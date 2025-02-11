«Адмирал» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 12:30 мск

Сегодня, 11 февраля, во Владивостоке пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» примет на своём льду омский «Авангард». Встреча на стадионе «Фетисов-Арена» начнётся в 12:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

«Адмирал» после 53 встреч располагается на седьмой строчке в таблице Востока Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 56 очков.

«Авангард» на данный момент провёл 53 игры и располагается на шестой строчке Востока, имея в активе 60 очков.

Это будет четвёртый матч команд в сезоне. В двух предыдущих играх сильнее были «ястребы», в одной — «Адмирал».