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Плющев ответил на вопрос, можно ли представить Ротенберга тренером другого клуба КХЛ

Плющев ответил на вопрос, можно ли представить Ротенберга тренером другого клуба КХЛ
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев ответил на вопрос, можно ли представить наставника СКА Романа Ротенберга тренером другого клуба КХЛ.

— Видите ли вы Ротенберга в будущем тренером другого клуба КХЛ?
— Сомневаюсь, что Ротенберг разорвёт какие-то контакты с Санкт-Петербургом. Слишком много его связывает и с городом, и командой.

— Представить Ротенберга в другой команде трудно?
— Представить можно всё, что угодно. Я высказал свою точку зрения.

— А какой результат может заставить задуматься руководством СКА о смене тренера?
— Плей-офф покажет. А сейчас что говорить? Я не руководство клуба. Я не загадываю наперёд. Какие стоят задачи перед СКА, я не знаю. То, что там сейчас идёт перестройка из-за большого количества молодых ребят, это да. А что там дальше… Я вообще гадать не люблю. Какие задачи стоят, такие они и будут решать. А зачем сейчас гадать? — приводит слова Плющева «Спорт день за днём».

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