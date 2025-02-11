Плющев ответил на вопрос, можно ли представить Ротенберга тренером другого клуба КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев ответил на вопрос, можно ли представить наставника СКА Романа Ротенберга тренером другого клуба КХЛ.

— Видите ли вы Ротенберга в будущем тренером другого клуба КХЛ?

— Сомневаюсь, что Ротенберг разорвёт какие-то контакты с Санкт-Петербургом. Слишком много его связывает и с городом, и командой.

— Представить Ротенберга в другой команде трудно?

— Представить можно всё, что угодно. Я высказал свою точку зрения.

— А какой результат может заставить задуматься руководством СКА о смене тренера?

— Плей-офф покажет. А сейчас что говорить? Я не руководство клуба. Я не загадываю наперёд. Какие стоят задачи перед СКА, я не знаю. То, что там сейчас идёт перестройка из-за большого количества молодых ребят, это да. А что там дальше… Я вообще гадать не люблю. Какие задачи стоят, такие они и будут решать. А зачем сейчас гадать? — приводит слова Плющева «Спорт день за днём».