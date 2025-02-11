Спортивный директор хоккейного турнира ОИ-2026 выступил за участие сборной России

Спортивный директор хоккейного турнира Олимпийских игр 2026 года в Италии Игорь Немечек выступил за участие сборной России в соревновании, однако выразил сомнение в этом из-за политической ситуации в мире.

— Хоккейный турнир пока проводится в двух вариантах: с участием россиян и без них. Усложняет ли это для вас ситуацию?

— Не совсем. Скорее, это создает проблемы для продажи билетов. Есть план А и план Б. Запланировано много матчей, и некоторые из них пройдут на стадионе поменьше, который вмещает всего пять тысяч человек. Если в нём будут играть канадцы или американцы, мы бы перенесли их встречи в главную арену, которая вмещает 12 тысяч человек.

— Когда будет принято окончательное решение об участии россиян и станет известен окончательный состав групп и программа турнира?

— Это станет ясно в следующем месяце. Мы все вздохнём с облегчением и двинемся дальше, билеты поступят в продажу.

— Как вы думаете, россияне должны сыграть на Олимпиаде?

— Если дело касается хоккея, то да. Но, учитывая текущую политическую ситуацию, я не думаю, что они сыграют. Но это будут решать другие, — приводит слова Немечека словацкое издание Pravda.