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Нападающий «Авангарда» Каблуков стал третьим хоккеистом КХЛ, проведшим 1000 матчей в лиге

Нападающий «Авангарда» Каблуков стал третьим хоккеистом КХЛ, проведшим 1000 матчей в лиге
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Сегодня, 11 февраля, во Владивостоке проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимает на своём льду омский «Авангард». Идёт первый период, счёт не открыт — 0:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2025, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
1-й период
0 : 0
Авангард
Омск

Нападающий «Авангарда» Илья Каблуков проводит свой 1000-й матч в рамках Континентальной хоккейной лиги. 37-летний форвард стал третьим хоккеистом, проведшим 1000 матчей в лиге. Лидером по играм является Вадим Шипачёв (1036), тысячу также преодолел Евгений Бирюков (1001), уже завершивший карьеру.

Отметим, что Каблуков определён капитаном на текущий матч.

В 999 встречах КХЛ Илья Каблуков забросил 63 шайбы и отдал 127 результативных передач, набрав 190 баллов. Каблуков — трёхкратный обладатель Кубка Гагарина в составе СКА (дважды) и «Авангарда».

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