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Александр Никишин рассказал, уедет ли в НХЛ после окончания нынешнего сезона КХЛ

Александр Никишин рассказал, уедет ли в НХЛ после окончания нынешнего сезона КХЛ
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Защитник СКА Александр Никишин заявил, что ещё не определился, уедет ли в НХЛ после окончания нынешнего сезона КХЛ. Напомним, на драфте НХЛ игрока обороны выбрала «Каролина Харрикейнз».

— «Каролина» с вами поддерживает контакт после того, как выбрала вас на драфте НХЛ?
— Да, бывает, что общаемся. Но не более того. Ну а что? Зачем им сейчас это, если у меня здесь пока дела. Я в СКА занят, а в «Каролине» своей работой занимаются. Зачем им по пустякам общаться? После пообщаемся, когда придёт время.

— Определились уже, будете ли уезжать в «Каролину» по окончании нынешнего сезона?
— Нет, ничего такого я не решил. И не решу, пока сезон не закончится, — приводит слова Никишина «Известия».

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