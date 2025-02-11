Александр Никишин рассказал, уедет ли в НХЛ после окончания нынешнего сезона КХЛ

Защитник СКА Александр Никишин заявил, что ещё не определился, уедет ли в НХЛ после окончания нынешнего сезона КХЛ. Напомним, на драфте НХЛ игрока обороны выбрала «Каролина Харрикейнз».

— «Каролина» с вами поддерживает контакт после того, как выбрала вас на драфте НХЛ?

— Да, бывает, что общаемся. Но не более того. Ну а что? Зачем им сейчас это, если у меня здесь пока дела. Я в СКА занят, а в «Каролине» своей работой занимаются. Зачем им по пустякам общаться? После пообщаемся, когда придёт время.

— Определились уже, будете ли уезжать в «Каролину» по окончании нынешнего сезона?

— Нет, ничего такого я не решил. И не решу, пока сезон не закончится, — приводит слова Никишина «Известия».