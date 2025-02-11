«Абсурд и глупости, очень обидно за молодёжь». Яковлев — об отстранении сборной России

Защитник и капитан «Металлурга» Егор Яковлев высказался об отстранении сборной России от международных соревнований.

«Это абсурд, это глупости – то, что происходит. И спорт однозначно должен быть вне политики. Очень обидно в первую очередь за молодёжь, за молодёжные чемпионаты мира. У ребят есть одна, максимум две возможности в карьере попасть на молодёжный чемпионат мира. Это одно из важнейших соревнований для хоккеиста. Для них очень обидно. Все остальные турниры – нужно терпеть, ждать и готовиться к этому. Всё равно, рано или поздно нас допустят, и всё будет как раньше – будем участвовать на международной арене», — приводит слова Яковлева «РИА Новости Спорт».