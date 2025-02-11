В Челябинске задержан директор спортивной школы за получение взятки клюшками

В Челябинске задержан директор спортивной школы, подозреваемый в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области.

«В следственном отделе по Советскому району регионального СКР возбуждено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

По данным следствия, 21 мая прошлого года подозреваемый получил взятку через посредника в виде хоккейных клюшек общей стоимостью 200 тысяч рублей от законного представителя воспитанника спортивной школы за подготовку и выдачу документации о переходе юниора в другой хоккейный клуб без денежной компенсации.

Хоккейные клюшки подозреваемый в дальнейшем реализовал, а вырученными денежными средствами с продажи распорядился по своему усмотрению.

В настоящее время следователями СК России проведены обысковые мероприятия по месту жительства и месту работы подозреваемого, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, выполняются иные следственные и процессуальные действия, в том числе направленные на выявление иных эпизодов преступной деятельности фигуранта», — сказано в сообщении.