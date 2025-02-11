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Чемпион мира и призёр Олимпийских игр Луи Эрикссон завершил карьеру

Чемпион мира и призёр Олимпийских игр Луи Эрикссон завершил карьеру
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Чемпион мира и серебряный призёр Олимпийских игр шведский экс-форвард Луи Эрикссон объявил о завершении карьеры. Об этом бывший хоккеист написал на своей странице в соцсети.

39-летний нападающий в НХЛ выступал за «Даллас Старз», «Бостон Брюинз», «Ванкувер Кэнакс» и «Аризону Койотс». Эрикссон провёл 1050 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 613 (253+360) очков за результативность. В розыгрыше Кубка Стэнли бывший нападающий сыграл 44 игры и записал на свой счёт 14 (6+8) очков.

Последним клубом в его карьере стала «Фрёлунда». В 34 матчах чемпионата Швеции сезона-2023/2024 Луи забросил 11 шайб и отдал восемь результативных передач.

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