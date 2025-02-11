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Форвард «Салавата Юлаева» Джош Ливо внесён в список травмированных

Форвард «Салавата Юлаева» Джош Ливо внесён в список травмированных
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Нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо внесён в список травмированных. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, лучший снайпер и бомбардир регулярного чемпионата КХЛ не примет участия в сегодняшнем матче «Салавата Юлаева» с «Куньлунь Ред Стар».

Ливо получил рецидив старой травмы в матче с «Нефтехимиком». В конце третьего периода он перестал выходить на лёд, а после игры отправился на медицинское обследование. Форвард пропустил звёздный уикэнд КХЛ в Новосибирске.

В нынешнем сезоне 31-летний канадский нападающий провёл 47 матчей, в которых забросил 40 шайб и отдал 23 результативные передачи.

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