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Президент московского «Динамо» Воронин назвал бюджет клуба в нынешнем сезоне КХЛ

Президент московского «Динамо» Воронин назвал бюджет клуба в нынешнем сезоне КХЛ
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Президент и председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин рассказал о бюджете бело-голубых в нынешнем сезоне КХЛ.

«Цифра примерно такой же (2,5 млрд рублей в 2023 году. — Прим. «Чемпионата») и осталась, может, даже в районе 2,7 млрд. У нас сейчас некоторые плюсы: по сравнению с прошлым сезоном на 30% повысилась реализация билетов, несмотря на то что мы всегда были в числе лидеров по посещаемости. На последние матчи со СКА, «Спартаком» нет билетов, хотели бы продать больше, но продано всё», — приводит слова Воронина ТАСС.

Московское «Динамо» с 68 очками в активе после 52 проведённых игр находится на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции.

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