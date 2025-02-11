Форвард СКА Кузнецов сыграет с «Динамо», Евгений из-за травмы пропустил 15 матчей

Нападающий СКА Евгений Кузнецов сыграет в матче с московским «Динамо», который состоится сегодня, 11 февраля, в Москве. Встреча начнётся в 19:30 мск.

Об участии нападающего стало известно после опубликования состава СКА в официальном телеграм-канале команды.

Напомним, Кузнецов пропустил 15 матчей из-за травмы, полученной в армейском дерби с ЦСКА (5:6) 25 декабря 2024 года. Нападающий СКА столкнулся с защитником ЦСКА Владиславом Провольневым и долго не мог подняться со льда. Кузнецов покинул площадку и ушёл в раздевалку при помощи медицинского персонала команды.

В текущем сезоне Евгений сыграл 33 матча, в которых набрал 33 (10+23) очка.