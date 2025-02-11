Форвард СКА Кузнецов сыграет с «Динамо», Евгений из-за травмы пропустил 15 матчей
Поделиться
Нападающий СКА Евгений Кузнецов сыграет в матче с московским «Динамо», который состоится сегодня, 11 февраля, в Москве. Встреча начнётся в 19:30 мск.
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Об участии нападающего стало известно после опубликования состава СКА в официальном телеграм-канале команды.
Напомним, Кузнецов пропустил 15 матчей из-за травмы, полученной в армейском дерби с ЦСКА (5:6) 25 декабря 2024 года. Нападающий СКА столкнулся с защитником ЦСКА Владиславом Провольневым и долго не мог подняться со льда. Кузнецов покинул площадку и ушёл в раздевалку при помощи медицинского персонала команды.
В текущем сезоне Евгений сыграл 33 матча, в которых набрал 33 (10+23) очка.
Комментарии
- 11 февраля 2025
-
12:15
-
12:03
-
11:47
-
11:30
-
11:13
-
10:55
-
10:50
-
10:37
-
10:35
-
10:21
-
10:03
-
09:40
-
09:30
-
09:23
-
09:10
-
09:00
-
08:52
-
08:40
-
08:30
-
08:25
-
08:09
-
03:34
-
03:07
-
02:24
-
00:04
- 10 февраля 2025
-
23:47
-
23:29
-
22:56
-
22:36
-
21:59
-
21:33
-
21:21
-
20:53
-
20:32
-
20:10