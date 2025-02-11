Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард СКА Кузнецов сыграет с «Динамо», Евгений из-за травмы пропустил 15 матчей

Форвард СКА Кузнецов сыграет с «Динамо», Евгений из-за травмы пропустил 15 матчей
Комментарии

Нападающий СКА Евгений Кузнецов сыграет в матче с московским «Динамо», который состоится сегодня, 11 февраля, в Москве. Встреча начнётся в 19:30 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Об участии нападающего стало известно после опубликования состава СКА в официальном телеграм-канале команды.

Напомним, Кузнецов пропустил 15 матчей из-за травмы, полученной в армейском дерби с ЦСКА (5:6) 25 декабря 2024 года. Нападающий СКА столкнулся с защитником ЦСКА Владиславом Провольневым и долго не мог подняться со льда. Кузнецов покинул площадку и ушёл в раздевалку при помощи медицинского персонала команды.

В текущем сезоне Евгений сыграл 33 матча, в которых набрал 33 (10+23) очка.

Материалы по теме
Р. Ротенберг: физические показатели Кузнецова сейчас лучше, чем были в 2018 году
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android