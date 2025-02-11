Прохоркин сыграет в матче с «Адмиралом», форвард «Авангарда» пропускал встречи с 22 января

Нападающий «Авангарда» Николай Прохоркин сыграет в матче с «Адмиралом». Встреча на стадионе «Фетисов-Арена» начнётся в 12:30 мск. Об этом стало известно из состава «ястребов» на игру.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Напомним, Прохоркин из-за повреждения пропускал матчи омского клуба с 22 января 2025 года, когда «Авангард» уступил «Автомобилисту» со счётом 1:2.
В нынешнем сезоне Прохоркин провёл 25 матчей, в которых набрал 17 (6+11) очков.
Состав «Авангарда»:
«Авангард» на данный момент провёл 53 игры и располагается на шестой строчке Востока, имея в активе 60 очков. Это будет четвёртый матч «Авангарда» и «Адмирала» в сезоне. В двух предыдущих играх сильнее были «ястребы», в одной — «Адмирал».