Прохоркин сыграет в матче с «Адмиралом», форвард «Авангарда» пропускал встречи с 22 января

Нападающий «Авангарда» Николай Прохоркин сыграет в матче с «Адмиралом». Встреча на стадионе «Фетисов-Арена» начнётся в 12:30 мск. Об этом стало известно из состава «ястребов» на игру.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 февраля 2025, вторник. 12:30 МСК Адмирал Владивосток Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Напомним, Прохоркин из-за повреждения пропускал матчи омского клуба с 22 января 2025 года, когда «Авангард» уступил «Автомобилисту» со счётом 1:2.

В нынешнем сезоне Прохоркин провёл 25 матчей, в которых набрал 17 (6+11) очков.

Состав «Авангарда»:

«Авангард» на данный момент провёл 53 игры и располагается на шестой строчке Востока, имея в активе 60 очков. Это будет четвёртый матч «Авангарда» и «Адмирала» в сезоне. В двух предыдущих играх сильнее были «ястребы», в одной — «Адмирал».