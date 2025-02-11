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Прохоркин сыграет в матче с «Адмиралом», форвард «Авангарда» пропускал встречи с 22 января

Прохоркин сыграет в матче с «Адмиралом», форвард «Авангарда» пропускал встречи с 22 января
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Нападающий «Авангарда» Николай Прохоркин сыграет в матче с «Адмиралом». Встреча на стадионе «Фетисов-Арена» начнётся в 12:30 мск. Об этом стало известно из состава «ястребов» на игру.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2025, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, Прохоркин из-за повреждения пропускал матчи омского клуба с 22 января 2025 года, когда «Авангард» уступил «Автомобилисту» со счётом 1:2.

В нынешнем сезоне Прохоркин провёл 25 матчей, в которых набрал 17 (6+11) очков.

Состав «Авангарда»:

«Авангард» на данный момент провёл 53 игры и располагается на шестой строчке Востока, имея в активе 60 очков. Это будет четвёртый матч «Авангарда» и «Адмирала» в сезоне. В двух предыдущих играх сильнее были «ястребы», в одной — «Адмирал».

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