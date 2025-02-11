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Плющев: в «Локомотиве» нет той свободы, которую предоставляет Демидову тренерский штаб СКА

Плющев: в «Локомотиве» нет той свободы, которую предоставляет Демидову тренерский штаб СКА
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о работе тренерского штаба «Локомотива» с молодыми игроками и сравнил её с работой специалистов СКА.

«Хоккей — это всё-таки творчество, им должны руководить творческие люди. А у нас, скажем так, этим заняты жёсткие материалисты. Но чего тогда требовать? Как говорится в поговорке, от осинки не рождаются апельсинки. Надо делать выводы, собираться специалистам, вырабатывать какие-то действия в плане подготовки наших ребят. Материал-то у нас вообще великолепный. Если посмотреть на тот же «Локомотив» — молодые парни, все такие крепкие, типа «Филадельфия» 70-80-х.

Но ярославцы играют в какой-то зажатый хоккей, поэтому такие молодые игроки, как Берёзкин и Бут, ограничены в своих действиях. Нет той свободы, которую предоставляет тому же Демидову тренерский штаб СКА», — цитирует Плющева «Спорт уик-энд».

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