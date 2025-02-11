Разин: специалисты подтверждают, что судьи могут влиять на игру, это так и происходит!

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин в своём телеграм-канале вновь высказался о замене судей в хоккее на искусственный интеллект.

«Я не пойму, почему все всполошились по поводу искусственного интеллекта вместо судей.

Это веление времени! Спорт и хоккей в частности становится быстрее. Иногда определить нарушение правил судьям невозможно. Я уверен, что в ближайшем будущем положение вне игры, пробросы, нарушение численного состава будут определять камеры, а не «на усмотрение судьи»! Подножка, задержка и другие технические нарушения должны определяться всегда, а не в зависимости от счёта или рёва трибун. Вообще не должно быть такого термина «на усмотрение судьи»! Нарушение или есть, или его нет (точка)!

Современные технологии идут вперёд. В беге, плавании или в лыжах победитель определяется фотофинишем в тысячные доли секунды! Судейство меняется в таком субъективном спорте, как фигурное катание. Если бы это произошло намного раньше, тогда вся страна радовалась бы победе Ирины Слуцкой на Олимпиаде! Если бы камеры были установлены в воротах сборной США во время Олимпийских игр, тогда мы все увидели бы, был гол после броска Самсонова, или его всё-таки не было!

Сейчас судьям сложно выбрать место, чтобы в них не врезались хоккеисты. Часто в них попадает шайба. Вспомните игру: «Торпедо» — «Локомотив»…. Единственный гол был забит с рикошета от судьи, и решил судьбу матча. А если такое случится в седьмой игре финала!

Сейчас мне смешно слышать, что после моих высказываний «Магнитку» будут судить по-другому! То есть все специалисты подтверждают, что судьи могут влиять на игру в ту или другую сторону! Так это и так происходит (я не говорю о предвзятости). Успокойтесь. Арбитры судят не Разина, а команду «Металлург» с их болельщиками. А если кто-то обиделся на слово «обслуживают», прислушайтесь, что объявляет диктор, когда представляет бригаду арбитров перед началом матча», — написал Разин.