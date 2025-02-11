Плющев: соглашусь с мнением Разина о судьях КХЛ

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поддержал главного тренера «Металлурга» Андрея Разина, который вновь раскритиковал работу судейского корпуса КХЛ.

«Я уже не раз говорил, что судейство в играх КХЛ неоднозначное. Сейчас появилось много молодых арбитров, которым не хватает опыта, и при этом их не обучают. Соглашусь с мнением наставника «Магнитки» Андрея Разина, который не выдержал и уже в третий раз за неделю высказался относительно судей», — сказал Плющев «Чемпионату».

Напомним, ранее главный тренер магнитогорского клуба Андрея Разин в своём телеграм-канале вновь высказался о замене судей в хоккее на искусственный интеллект.