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Плющев: соглашусь с мнением Разина о судьях КХЛ

Плющев: соглашусь с мнением Разина о судьях КХЛ
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев поддержал главного тренера «Металлурга» Андрея Разина, который вновь раскритиковал работу судейского корпуса КХЛ.

«Я уже не раз говорил, что судейство в играх КХЛ неоднозначное. Сейчас появилось много молодых арбитров, которым не хватает опыта, и при этом их не обучают. Соглашусь с мнением наставника «Магнитки» Андрея Разина, который не выдержал и уже в третий раз за неделю высказался относительно судей», — сказал Плющев «Чемпионату».

Напомним, ранее главный тренер магнитогорского клуба Андрея Разин в своём телеграм-канале вновь высказался о замене судей в хоккее на искусственный интеллект.

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