«Сибирь» и «Лада» сыграют в форме с нашивками в память об Андрее Тарасенко
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Сегодня, 11 февраля, в Новосибирске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» примет на своём льду тольяттинскую «Ладу». Встреча на стадионе «Сибирь-Арена» начнётся в 15:30 мск.
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2025, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Новосибирский клуб посвятил эту встречу памяти Андрея Тарасенко, который ушёл из жизни 11 июля 2024 года. Сообщается, что на игровых джерси «Сибири» и «Лады» будут помещены памятные нашивки, а на раскатку команды выйдут в свитерах времён игры Андрея Тарасенко.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале новосибирского клуба.
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