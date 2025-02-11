«Сибирь» и «Лада» сыграют в форме с нашивками в память об Андрее Тарасенко

Сегодня, 11 февраля, в Новосибирске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» примет на своём льду тольяттинскую «Ладу». Встреча на стадионе «Сибирь-Арена» начнётся в 15:30 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 февраля 2025, вторник. 15:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

Новосибирский клуб посвятил эту встречу памяти Андрея Тарасенко, который ушёл из жизни 11 июля 2024 года. Сообщается, что на игровых джерси «Сибири» и «Лады» будут помещены памятные нашивки, а на раскатку команды выйдут в свитерах времён игры Андрея Тарасенко.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале новосибирского клуба.