Каменев: новички ЦСКА ещё не всегда понимают, как себя вести

Нападающий ЦСКА Владислав Каменев прокомментировал игру армейского клуба в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Были сложные моменты. Плохо стартовали. Потом вроде бы подравнялись, была длинная серия побед. В последнее время у нас так: два-три матча выиграли, один проиграли. Сил достаточно, так как я хорошо подготовился к сезону. Что касается моральной усталости, то её тоже нет.

У нас поменялся коллектив, тренер, много новичков. Продолжается притирка. ЦСКА — клуб, где нужны победы здесь и сейчас. Большая ответственность. Есть ощущение, что новички ещё не всегда понимают, как себя вести. Им нужно привыкнуть. Мы стараемся помогать им. Думаю, поэтому у нас был не самый удачный старт. Сейчас всё лучше», — приводит слова Каменева «ВсеПроСпорт».