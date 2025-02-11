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Президент «Динамо» Воронин: с удовольствием хотел бы видеть Овечкина в руководстве клуба

Президент «Динамо» Воронин: с удовольствием хотел бы видеть Овечкина в руководстве клуба
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Президент и председатель совета директоров «Динамо» Виктор Воронин оценил вероятность занять руководящую должность в московском клубе капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в будущем.

Александр Овечкин является советником руководства «Динамо». Какой существенный и важный посыл от него к вам и клубу исходил за последнее время?
– Он является советником генерального директора клуба. С Александром мы советуемся, когда ищем игроков из Северной Америки. Он нам даёт рекомендации, оценки, предлагает какие-то варианты, и мы на них ориентируемся. Поэтому с точки зрения всех этих вопросов мы с ним практически согласовываем многие вещи, его оценка для нас очень важна. С точки зрения игры клуба он тоже переживает, когда мы проигрываем, перезванивает тренерскому штабу. Это чисто дружеский, человеческий контакт, ну и спортивный тоже.

– Может ли поменяться должность Овечкина в клубе по окончании его игровой карьеры? Видите ли вы его в качестве активного руководителя «Динамо»?
– Дело в том, что он сейчас строит дворец спорта для детей. В каком качестве он может вернуться в «Динамо»? Я с удовольствием хотел бы видеть его в составе руководства нашего клуба, — приводит слова Воронина ТАСС.

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