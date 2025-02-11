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Егор Петухов установил новый снайперский рекорд «Адмирала» в регулярках

Егор Петухов установил новый снайперский рекорд «Адмирала» в регулярках
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Сегодня, 11 февраля, во Владивостоке проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимает на своём льду омский «Авангард». Идёт первый период, счёт 3:1 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2025, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Перерыв
2 : 4
Авангард
Омск
0:1 Прохоркин (Якупов) – 08:06 (5x5)     1:1 Петухов (Шепелев) – 13:16 (5x5)     1:2 Шарипзянов (Игумнов) – 13:57 (5x5)     1:3 Каблуков (Воронков, Верба) – 18:15 (5x5)     2:3 Шэн (Старков) – 38:36 (5x5)     2:4 Прохоркин (Соловьёв) – 39:30 (5x5)    

На 14-й минуте первого периода Егор Петухов с передачи Александра Шепелева забросил первую шайбу «Адмирала» в игре.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Как сообщает пресс-служба КХЛ, Петухов забросил 22-ю шайбу в регулярке и установил новый клубный снайперский рекорд «Адмирала», побив достижение Никласа Бергфорса, забросившего 21 шайбу в сезоне-2014/2015.

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