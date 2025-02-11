Егор Петухов установил новый снайперский рекорд «Адмирала» в регулярках

Сегодня, 11 февраля, во Владивостоке проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимает на своём льду омский «Авангард». Идёт первый период, счёт 3:1 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

На 14-й минуте первого периода Егор Петухов с передачи Александра Шепелева забросил первую шайбу «Адмирала» в игре.

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Как сообщает пресс-служба КХЛ, Петухов забросил 22-ю шайбу в регулярке и установил новый клубный снайперский рекорд «Адмирала», побив достижение Никласа Бергфорса, забросившего 21 шайбу в сезоне-2014/2015.