Каблуков забил гол в 1000-м матче в рамках КХЛ, ранее Илья забросил в своей 1000-й игре ЧР
Поделиться
Сегодня, 11 февраля, во Владивостоке проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимает на своём льду омский «Авангард». После первого периода счёт 3:1 в пользу гостей.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2025, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Перерыв
2 : 4
Авангард
Омск
0:1 Прохоркин (Якупов) – 08:06 (5x5) 1:1 Петухов (Шепелев) – 13:16 (5x5) 1:2 Шарипзянов (Игумнов) – 13:57 (5x5) 1:3 Каблуков (Воронков, Верба) – 18:15 (5x5) 2:3 Шэн (Старков) – 38:36 (5x5) 2:4 Прохоркин (Соловьёв) – 39:30 (5x5)
Нападающий «Авангарда» Илья Каблуков проводит свой 1000-й матч в рамках Континентальной хоккейной лиги. Форвард забросил третью шайбу омского клуба во встрече.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Примечательно, что в своём 1000-м матче в рамках чемпионата России Каблуков также отметился голом. 30 октября 2023-го, выступая за московское «Динамо», Илья забросил в ворота «Сочи» (6:1).
Материалы по теме
Комментарии
- 11 февраля 2025
-
13:48
-
13:31
-
13:25
-
13:11
-
13:05
-
12:47
-
12:31
-
12:15
-
12:03
-
11:47
-
11:30
-
11:13
-
10:55
-
10:50
-
10:37
-
10:35
-
10:21
-
10:03
-
09:40
-
09:30
-
09:23
-
09:10
-
09:00
-
08:52
-
08:40
-
08:30
-
08:25
-
08:09
-
03:34
-
03:07
-
02:24
-
00:04
- 10 февраля 2025
-
23:47
-
23:29
-
22:56