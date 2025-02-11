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Каблуков забил гол в 1000-м матче в рамках КХЛ, ранее Илья забросил в своей 1000-й игре ЧР

Каблуков забил гол в 1000-м матче в рамках КХЛ, ранее Илья забросил в своей 1000-й игре ЧР
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Сегодня, 11 февраля, во Владивостоке проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимает на своём льду омский «Авангард». После первого периода счёт 3:1 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2025, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Перерыв
2 : 4
Авангард
Омск
0:1 Прохоркин (Якупов) – 08:06 (5x5)     1:1 Петухов (Шепелев) – 13:16 (5x5)     1:2 Шарипзянов (Игумнов) – 13:57 (5x5)     1:3 Каблуков (Воронков, Верба) – 18:15 (5x5)     2:3 Шэн (Старков) – 38:36 (5x5)     2:4 Прохоркин (Соловьёв) – 39:30 (5x5)    

Нападающий «Авангарда» Илья Каблуков проводит свой 1000-й матч в рамках Континентальной хоккейной лиги. Форвард забросил третью шайбу омского клуба во встрече.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Примечательно, что в своём 1000-м матче в рамках чемпионата России Каблуков также отметился голом. 30 октября 2023-го, выступая за московское «Динамо», Илья забросил в ворота «Сочи» (6:1).

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