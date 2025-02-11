Каблуков забил гол в 1000-м матче в рамках КХЛ, ранее Илья забросил в своей 1000-й игре ЧР

Сегодня, 11 февраля, во Владивостоке проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимает на своём льду омский «Авангард». После первого периода счёт 3:1 в пользу гостей.

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Нападающий «Авангарда» Илья Каблуков проводит свой 1000-й матч в рамках Континентальной хоккейной лиги. Форвард забросил третью шайбу омского клуба во встрече.

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Примечательно, что в своём 1000-м матче в рамках чемпионата России Каблуков также отметился голом. 30 октября 2023-го, выступая за московское «Динамо», Илья забросил в ворота «Сочи» (6:1).