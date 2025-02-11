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ХК «Спартак» оштрафован по итогам матча со СКА за оскорбительные скандирования болельщиков

ХК «Спартак» оштрафован по итогам матча со СКА за оскорбительные скандирования болельщиков
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Континентальная хоккейная лига вынесла решение по игре «Спартак» — СКА (3:4 Б), состоявшейся 30 января 2025 года.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 4
Б
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Кузьмин (Карпухин) – 07:41 (5x5)     0:2 Карпухин – 23:05 (5x5)     0:3 Григоренко (Алистров) – 25:05 (5x5)     1:3 Голдобин (Морозов, Мальцев) – 43:02 (5x5)     2:3 Порядин (Локтионов, Морозов) – 51:56 (5x4)     3:3 Королёв (Пашин, Рубцов) – 55:29 (4x5)     3:4 Демидов – 65:00    

«Рассмотрев все материалы, лига приняла решение наложить на хоккейный клуб «Спартак» денежный штраф на основании дисциплинарного регламента КХЛ за оскорбительные скандирования в адрес команды соперника.

По факту демонстрирования оскорбительной атрибутики/символики болельщиками хоккейному клубу «Спартак» вынесено предупреждение. В случае повторения подобного нарушения к клубу будут применены штрафные санкции», — сказано в сообщении Континентальной хоккейной лиги.

«Спартак» после 52 встреч находится на четвёртой строчке Запада Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 68 очков.

СКА с 67 очками в активе занимает шестое место в таблице Запада.

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