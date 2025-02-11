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Подъяпольский: некоторые игроки «Лады» сильно переживали, что клуб могут исключить из КХЛ

Подъяпольский: некоторые игроки «Лады» сильно переживали, что клуб могут исключить из КХЛ
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Голкипер московского «Динамо», бывший игрок «Лады» Владислав Подъяпольский рассказал о финансовых проблемах тольяттинского клуба по ходу нынешнего сезона КХЛ.

— В ноябре у «Лады» возникли финансовые проблемы. Под сокращение бюджета попали многие клубы Самарской области. Было переживание за неопределённое будущее команды?
— Конечно, все хоккеисты в «Ладе» переживали на этот счёт. Я не могу сказать, что ничего не было и все играли как обычно. На многих игроков давила эта неопределённость. Некоторые сильно переживали, что клуб могут исключить из КХЛ. Всем нужно кормить свои семьи. Будучи игроком «Динамо», я продолжаю следить за результатами «Лады». Дай бог, чтобы у ребят всё наладилось и всё было хорошо в этом сезоне, — приводит слова Подъяпольского «ТИ-Спорт».

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