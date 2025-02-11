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Овечкин: «Динамо» победит СКА со счётом 5:1, Ротенберг пока только одну клюшку сделал

Овечкин: «Динамо» победит СКА со счётом 5:1, Ротенберг пока только одну клюшку сделал
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился ожиданиями от сегодняшнего матча регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» — СКА.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Главный тренер СКА Роман Ротенберг сказал: «Александр Овечкин — такой большой профи, что изобрёл свою клюшку. И поэтому забивает так много голов». Это в самом деле ваш лайфхак?
— Роман, как обычно, разрывает новостные заголовки (улыбается). Все свои секреты не расскажу. Но одно только замечу: да, у меня своя клюшка. И как я слышал, Ротенберг тоже сделал свою клюшку. Если он мне свою клюшку подарит, я её посмотрю с удовольствием. Но буду забивать голы своей.

— Сегодня в КХЛ большое событие, матч «Динамо» — СКА, возобновляется регулярный чемпионат. Вы просто счёт узнаёте или видео голов найдёте?
— Об этом матче я точно постараюсь узнать побольше. Даже готов дать прогноз. Думаю, что будет счёт 5:3… Или даже нет, 5:1 в пользу «Динамо».

— Почему так жёстко не в пользу СКА?
— Потому что Роман [Ротенберг] пока только одну клюшку сделал, а надо — на всю команду, — приводит слова Александра Овечкина «Матч ТВ».

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