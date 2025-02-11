Дубль Прохоркина помог «Авангарду» уверенно победить в гостях «Адмирал»

Во Владивостоке закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.
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На девятой минуте первого периода Николай Прохоркин с передачи Наиля Якупова открыл счёт во встрече. На 14-й минуте периода Егор Петухов с передачи Александра Шепелева восстановил равенство в счёте. Спустя 41 секунду Дамир Шарипзянов с передачи Ивана Игумнова вновь вывел гостей вперёд. На 19-й минуте периода Илья Каблуков с передач Егора Воронкова и Марка Вербы сделал счёт 3:1.
На 19-й минуте второго периода Павел Шэн с передачи Степана Старкова сократил отставание хозяев до минимума. За 30 секунд до конца периода Николай Прохоркин с передачи Алексея Соловьёва забросил четвёртую шайбу омичей, оформив дубль.
В конце третьего периода Константин Окулов установил окончательный счёт в игре.
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