Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Адмирал — Авангард, результат матча 11 февраля 2024, счет 2:5, КХЛ 2024-2025

Дубль Прохоркина помог «Авангарду» уверенно победить в гостях «Адмирал»
Аудио-версия:
Комментарии

Во Владивостоке закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2025, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
0:1 Прохоркин (Якупов) – 08:06 (5x5)     1:1 Петухов (Шепелев) – 13:16 (5x5)     1:2 Шарипзянов (Игумнов) – 13:57 (5x5)     1:3 Каблуков (Воронков, Верба) – 18:15 (5x5)     2:3 Шэн (Старков) – 38:36 (5x5)     2:4 Прохоркин (Соловьёв) – 39:30 (5x5)     2:5 Окулов (Спунер, Чистяков) – 56:53 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На девятой минуте первого периода Николай Прохоркин с передачи Наиля Якупова открыл счёт во встрече. На 14-й минуте периода Егор Петухов с передачи Александра Шепелева восстановил равенство в счёте. Спустя 41 секунду Дамир Шарипзянов с передачи Ивана Игумнова вновь вывел гостей вперёд. На 19-й минуте периода Илья Каблуков с передач Егора Воронкова и Марка Вербы сделал счёт 3:1.

На 19-й минуте второго периода Павел Шэн с передачи Степана Старкова сократил отставание хозяев до минимума. За 30 секунд до конца периода Николай Прохоркин с передачи Алексея Соловьёва забросил четвёртую шайбу омичей, оформив дубль.

В конце третьего периода Константин Окулов установил окончательный счёт в игре.

Материалы по теме
Видео
Каблуков забил гол в 1000-м матче в рамках КХЛ, ранее Илья забросил в своей 1000-й игре ЧР
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android