Вратарь «Авангарда» Серебряков совершил шикарный сейв клюшкой в игре с «Адмиралом»

Во Владивостоке закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В конце третьей двадцатиминутки вратарь «Авангарда» Никита Серебряков совершил шикарный сейв клюшкой, отразив бросок нападающего дальневосточного клуба Егора Степанова по пустым воротам омичей.

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«Авангард» на данный момент провёл 54 игры и располагается на шестой строчке турнирной таблицы Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 62 очка.