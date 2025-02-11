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Вратарь «Авангарда» Серебряков совершил шикарный сейв клюшкой в игре с «Адмиралом»

Вратарь «Авангарда» Серебряков совершил шикарный сейв клюшкой в игре с «Адмиралом»
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Во Владивостоке закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2025, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
0:1 Прохоркин (Якупов) – 08:06 (5x5)     1:1 Петухов (Шепелев) – 13:16 (5x5)     1:2 Шарипзянов (Игумнов) – 13:57 (5x5)     1:3 Каблуков (Воронков, Верба) – 18:15 (5x5)     2:3 Шэн (Старков) – 38:36 (5x5)     2:4 Прохоркин (Соловьёв) – 39:30 (5x5)     2:5 Окулов (Спунер, Чистяков) – 56:53 (5x5)    

В конце третьей двадцатиминутки вратарь «Авангарда» Никита Серебряков совершил шикарный сейв клюшкой, отразив бросок нападающего дальневосточного клуба Егора Степанова по пустым воротам омичей.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Авангард» на данный момент провёл 54 игры и располагается на шестой строчке турнирной таблицы Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 62 очка.

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