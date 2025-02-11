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Хоккейную школу «Сибири» назовут в честь Андрея Тарасенко

Хоккейную школу «Сибири» назовут в честь Андрея Тарасенко
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Хоккейную школу «Сибири» назовут в честь тренера Андрея Тарасенко, который ушёл из жизни 11 июля 2024 года.

Напомним, в эти минуты в Новосибирске проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимает на своём льду тольяттинскую «Ладу». Данный матч посвящён памяти Андрея Тарасенко. На игровых джерси «Сибири» и «Лады» помещены памятные нашивки.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2025, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Перерыв
2 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Рассказов (Белоусов, Лайпсик) – 10:00 (5x4)     2:0 Андреофф (Бек, Мёрфи) – 11:41 (5x4)     2:1 Неколенко (Юртайкин) – 36:17 (5x5)    

Андрей Тарасенко — уроженец Новосибирска. В юношеские годы был игроком местного СКА, а затем на протяжении многих лет защищал цвета ярославского «Торпедо» и тольяттинской «Лады», где признавался лучшим бомбардиром и самым ценным игроком чемпионата России. В сезоне-2001/2002 Тарасенко вернулся в родной город и помог «Сибири» выйти в Суперлигу, набрав в 67 матчах 75 очков.

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