Хоккейную школу «Сибири» назовут в честь Андрея Тарасенко

Хоккейную школу «Сибири» назовут в честь тренера Андрея Тарасенко, который ушёл из жизни 11 июля 2024 года.
Напомним, в эти минуты в Новосибирске проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимает на своём льду тольяттинскую «Ладу». Данный матч посвящён памяти Андрея Тарасенко. На игровых джерси «Сибири» и «Лады» помещены памятные нашивки.
Андрей Тарасенко — уроженец Новосибирска. В юношеские годы был игроком местного СКА, а затем на протяжении многих лет защищал цвета ярославского «Торпедо» и тольяттинской «Лады», где признавался лучшим бомбардиром и самым ценным игроком чемпионата России. В сезоне-2001/2002 Тарасенко вернулся в родной город и помог «Сибири» выйти в Суперлигу, набрав в 67 матчах 75 очков.
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