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Роман Ротенберг ответил на прогноз Александра Овечкина на матч «Динамо» — СКА

Роман Ротенберг ответил на прогноз Александра Овечкина на матч «Динамо» — СКА
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на прогноз российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на матч армейцев с московским «Динамо». Напомним, форвард считает, что бело-голубые победят со счётом 5:1.

— Овечкин дал смелый прогноз, что «Динамо» победит СКА со счётом 5:1. Потому что у игроков клуба из Санкт‑Петербурга ещё нет клюшек Ротенберга.
— А мы всё докажем игрой! Я согласен, что клюшка — это самое важное. Но, кроме этого, надо хорошо подготовить команду. И я уверен в том, что наши ребята сегодня постараются сделать всё возможное, чтобы порадовать всех болельщиков. Хорошо, что и в НХЛ смотрят наши матчи. Мы очень этому рады. Саше огромный привет! Пусть победит сильнейший, а мы докажем своей игрой, — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».

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