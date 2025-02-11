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Андрей Назаров отреагировал на интерес Александра Овечкина к матчу «Динамо» — СКА

Андрей Назаров отреагировал на интерес Александра Овечкина к матчу «Динамо» — СКА
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Известный тренер Андрей Назаров отреагировал на интерес российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина к матчу «Динамо» — СКА.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
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П1
X
П2

«Сегодня в КХЛ большой игровой день, много интересных матчей. Все отдохнули, Матч звёзд позади, регулярный чемпионат возобновился. Здорово, что Александр Овечкин не забывает про наше московское «Динамо», поддерживает клуб и желает ему успехов и побед. Желаем Саше только всего хорошего.

Тем временем наши новые старые «друзья» угрожают адом всем, кто их не послушается. Но в аду мы были, там не страшно. Мы идём плечом к плечу к своей цели. Победа будет за нами», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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