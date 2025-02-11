«Все в «Авангарде» хотели поздравить Каблукова». Ги Буше — о победе над «Адмиралом»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу в матче с «Адмиралом» (5:2), который стал для форварда омского клуба Ильи Каблукова 1000-м в КХЛ.

«Сегодня был важный матч для нас, потому что все в команде хотели поздравить Илью Каблукова с 1000-м матчем в КХЛ. С учётом большого количества травмированных и заболевших в нашем составе я действительно впечатлён тем, как ребята себя проявили. Они показали характер, старались, выкладывались и хотели порадовать Илью, потому что он так действует всегда. Я горжусь парнями.

Серебряков в целом здорово себя показывает, да и вся наша вратарская бригада великолепна. В третьем периоде мы сегодня позволили сопернику чуть больше, чем должны были. Но я знаю, почему так происходит, и здорово, что Серебряков подчистил все моменты», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.