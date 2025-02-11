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«Все в «Авангарде» хотели поздравить Каблукова». Ги Буше — о победе над «Адмиралом»

«Все в «Авангарде» хотели поздравить Каблукова». Ги Буше — о победе над «Адмиралом»
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу в матче с «Адмиралом» (5:2), который стал для форварда омского клуба Ильи Каблукова 1000-м в КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2025, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
0:1 Прохоркин (Якупов) – 08:06 (5x5)     1:1 Петухов (Шепелев) – 13:16 (5x5)     1:2 Шарипзянов (Игумнов) – 13:57 (5x5)     1:3 Каблуков (Воронков, Верба) – 18:15 (5x5)     2:3 Шэн (Старков) – 38:36 (5x5)     2:4 Прохоркин (Соловьёв) – 39:30 (5x5)     2:5 Окулов (Спунер, Чистяков) – 56:53 (5x5)    

«Сегодня был важный матч для нас, потому что все в команде хотели поздравить Илью Каблукова с 1000-м матчем в КХЛ. С учётом большого количества травмированных и заболевших в нашем составе я действительно впечатлён тем, как ребята себя проявили. Они показали характер, старались, выкладывались и хотели порадовать Илью, потому что он так действует всегда. Я горжусь парнями.

Серебряков в целом здорово себя показывает, да и вся наша вратарская бригада великолепна. В третьем периоде мы сегодня позволили сопернику чуть больше, чем должны были. Но я знаю, почему так происходит, и здорово, что Серебряков подчистил все моменты», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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