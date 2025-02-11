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Ги Буше — о травмах в «Авангарде»: Маклауд ближе всех к возвращению, у Галимова — рецидив

Ги Буше — о травмах в «Авангарде»: Маклауд ближе всех к возвращению, у Галимова — рецидив
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал о состоянии травмированных игроков омского клуба.

«Мы очень рады были возвращению некоторых ребят, что они сыграли. Прохоркин — гигантское подспорье для нас. Бердин, Рейнгардт и Мартынов приболели. Маклауд ближе всех к возвращению, сроки измеряются в днях, но тут не стоит торопиться. Гранта ждём в ближайшем будущем, Буше нужно больше время, потому что он перенёс операцию.

Эмилю Галимову потребуется длительное восстановление, гораздо больше, чем мы думали. Он уже восстановился от того повреждения, которое получил в матче, но затем проявилась более старая травма. Ситуация немного усложнилась, но он получает всё необходимое лечение», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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