Ги Буше — о травмах в «Авангарде»: Маклауд ближе всех к возвращению, у Галимова — рецидив

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал о состоянии травмированных игроков омского клуба.

«Мы очень рады были возвращению некоторых ребят, что они сыграли. Прохоркин — гигантское подспорье для нас. Бердин, Рейнгардт и Мартынов приболели. Маклауд ближе всех к возвращению, сроки измеряются в днях, но тут не стоит торопиться. Гранта ждём в ближайшем будущем, Буше нужно больше время, потому что он перенёс операцию.

Эмилю Галимову потребуется длительное восстановление, гораздо больше, чем мы думали. Он уже восстановился от того повреждения, которое получил в матче, но затем проявилась более старая травма. Ситуация немного усложнилась, но он получает всё необходимое лечение», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.