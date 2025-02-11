«Не достучались до ребят». Тамбиев объяснил поражение «Адмирала» от «Авангарда»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение в матче с «Авангардом» (2:5).

«Игра в атаке была на хорошем уровне, 39 бросков нанесли, создали много моментов, но там прилично выступил вратарь «Авангарда». А вот в обороне… Ребят направляли, говорили про сильные стороны соперника, но не достучались. Три первых гола с пятака — это непозволительно с такой топовой командой. Были предпосылки к положительному результату, но пропустили ненужный, необязательный четвёртый гол в раздевалку. Нелогичный, со вбрасывания. В третьем периоде ребята старались, но не смогли. Опять же, упирались в Серебрякова», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.