«Не достучались до ребят». Тамбиев объяснил поражение «Адмирала» от «Авангарда»
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение в матче с «Авангардом» (2:5).
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2025, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
0:1 Прохоркин (Якупов) – 08:06 (5x5) 1:1 Петухов (Шепелев) – 13:16 (5x5) 1:2 Шарипзянов (Игумнов) – 13:57 (5x5) 1:3 Каблуков (Воронков, Верба) – 18:15 (5x5) 2:3 Шэн (Старков) – 38:36 (5x5) 2:4 Прохоркин (Соловьёв) – 39:30 (5x5) 2:5 Окулов (Спунер, Чистяков) – 56:53 (5x5)
«Игра в атаке была на хорошем уровне, 39 бросков нанесли, создали много моментов, но там прилично выступил вратарь «Авангарда». А вот в обороне… Ребят направляли, говорили про сильные стороны соперника, но не достучались. Три первых гола с пятака — это непозволительно с такой топовой командой. Были предпосылки к положительному результату, но пропустили ненужный, необязательный четвёртый гол в раздевалку. Нелогичный, со вбрасывания. В третьем периоде ребята старались, но не смогли. Опять же, упирались в Серебрякова», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Комментарии
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